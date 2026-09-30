Выставка «Ван Гог и Гоген. Лёд и пламя» посвящена одному из ключевых эпизодов в истории изобразительного искусства — творческому взаимодействию двух выдающихся мастеров конца XIX века. В экспозиции представлено около 90 произведений. Материалы выставки позволяют проследить эволюцию художественных взглядов обоих авторов и дают объективное представление о драматизме их отношений, оказавших влияние на искусство последующих десятилетий. Знакомство с наследием Ван Гога и Гогена способствует культурному и духовно-нравственному развитию, формирует у зрителя способность к эмпатии, пониманию сложности человеческой природы и уважению к многогранности творческих путей. Выставка становится не только художественным событием, но и важным воспитательным импульсом, побуждающим к размышлениям о смысле служения искусству, ценности диалога и личной ответственности за свой дар. Пн: Выходной Вт, Ср, Вс: 10:00 — 18:00 Чт, Сб: 10:00 — 20:00 Пт: 10:00 — 17:00 Каждый последний понедельник месяца — рабочий режим работы: с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30)