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  1. Краснодар
  2. События

Тепличные условия (Greenhouse Conditions)

Капитан Неба, улица Мира, 70

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лето всё ближе, а значит, пора отдыхать на открытом воздухе. Сюда приедет Tagir: живёт в Берлине, играет на Ибице, в Швейцарии и Германии. Его сеты — это танцевальный гипноз, от которого не уйдёшь раньше, чем через два часа. Просто поверь. Специальным гостем выступит Sexton: более 20 лет в клубной культуре Краснодара, основатель легендарных GOLOLED и EXTERMINATOR, свой человек на любой южной вечеринке. Локальную поддержку обеспечат: Akha, Alekk, Stan, Markoth, Kenpachi. Вечеринка пройдёт в формате внутри/снаружи. С 18:00 до 23:00 танцуй и наслаждаейся закатом на крыше, после чего с 23:00 будет продолжение в зале. Также в уличной зоне будет кейтеринг с барбекю.

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