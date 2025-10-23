Издревле на Руси огромное значение имела Баня. В ней не только мылись, но и стирали белье; в бане лечили и «правили» кости; роды, родовспоможение тоже проходило в бане. Ведь лучшего места для этого в крестьянском подворье было не найти: тут и чисто, и тепло, и горячая вода есть. И здесь же занимались гаданием, снимали порчу, делали заговоры. Расскажут про веник: Банный веник не то же самое, что обычный. Делались они из разных пород деревьев и в зависимости от дерева веник применялся для разного. Так например: Берёзовый веник помогает от всех болезней, считается, что такой веник снимает воспаления, помогает при ревматизме. Липовый хорош от жара и простуды. Ольховый снимает ломоту в теле. Можжевеловый веник улучшит кровообращение, снимет воспаление. Крапивный — для лечения радикулита и ревматизма. Веник из зверобоя и полыни — имеет свойство брать на себя большое количество худа, поэтому, после банных ритуалов такой веник нужно незамедлительно сжечь, представляя, что всё плохое, от чего было нужно избавиться, сгорает в пламени. Обладая сакральными знаниями и умением не просто парить в бане, а лечить и снимать различные недуги предлагают тебе пойти в «волшебную баню». Что тебя ждёт? — Гармоничное пространство традиционной русской бани; — Красивая инстаграмная территория, где ты сделаешь множество фото и видео; — Банный чан с травами, подогреваемый на живом огне; — Купель с артезианской водой, холодной; — Турецкий хамам; — Мини-бассейн глубиной 1,5 м с гидромассажным гейзером и подсветкой, тёплый; — Чай из горных трав; — Лёгкие закуски и сладости; — Профессиональное парение пармейстером (женщина); — Веники трёх видов и различных трав, работающих на очищение не только тела, но и души. Каждую неделю будут использовать разные травы и сборы в зависимости от фазы луны; — Очищение авторскими скрабами, сделанными своими руками; — Парфюмированные уходовые кремы для тела; — Душевная компания; — Простынь, шапочку и тапочки уже для тебя приготовили. За дополнительную плату можно заказать: — еду из ресторана — массаж расслабляющий или тонизирующий с питательными аромамаслами (заказывается заранее) всего тела: 60 мин. 3 500 руб. 90 мин. 4 500 руб. отдельных зон: 20 мин. 2000 руб. 40 мин. 2 800 руб. Для брони пишите в инстаграм организатора Виктории