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[отменено] Shokran

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Время мрака и откровений приходит снова — и теперь оно охватит целый тур. Shokran отправляется в путешествие, чтобы представить свою новую шоу-программу: погружение в глубины свежего материала, наполненного мощью, загадочностью и атмосферной драмой. Каждый концерт тура объединит обновлённое звучание с восточной экзотикой и мрачной эмоциональной глубиной, а также подарит давно любимые хиты, которые заставят сердца биться быстрее. Это будет путешествие сквозь легенды Древнего Востока и современные ритмы прогрессивного метала.

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