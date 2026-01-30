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Романтическая музыка XIX века

Музей Коваленко, Красная улица, 15

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Квартет «Классик Мюзик» представит «камерную версию» творческого портрета Глинки. В детстве прослыл «вторым Моцартом», а позднее имя повзрослевшего Сен-Санса гремело по всей Европе от Запада до Востока. Его произведения звучали и продолжают звучать по всему миру. Программа: Шарль-Камиль Сен-Санс, Концерт № 3 для скрипки с оркестром си-минор, 2 и 3 части. Михаил Глинка, струнный квартет фа мажор. Исполнители: Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Семён Пантелеев (фортепиано) Екатерина Рудова (скрипка) Анастасия Юнаева (скрипка) Олег Медведовский (альт) Наталья Никитченко (виолончель) Доступен к покупке по Пушкинской карте.

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