Квартет «Классик Мюзик» представит «камерную версию» творческого портрета Глинки. В детстве прослыл «вторым Моцартом», а позднее имя повзрослевшего Сен-Санса гремело по всей Европе от Запада до Востока. Его произведения звучали и продолжают звучать по всему миру. Программа: Шарль-Камиль Сен-Санс, Концерт № 3 для скрипки с оркестром си-минор, 2 и 3 части. Михаил Глинка, струнный квартет фа мажор. Исполнители: Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Семён Пантелеев (фортепиано) Екатерина Рудова (скрипка) Анастасия Юнаева (скрипка) Олег Медведовский (альт) Наталья Никитченко (виолончель) Доступен к покупке по Пушкинской карте.