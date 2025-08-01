Открываем Август сумасшедшей коллабой - REPTILOID и ЛАУД на одной сцене! REPTILOID - в прошлом один из самых именитых комиков России, а теперь самый неординарный диджей современной сцены. Рустам возвращается в Тулум, что бы сотворить историю вновь! ЛАУД – популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входит три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Своей главной задачей ЛАУД видит создание и развитие электронной музыки в России, что предполагает отказ от жанровых рамок. Коллектив воспринимает любой звук как вызов и охотно экспериментирует со звучанием.