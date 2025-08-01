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Reptiloid x Лауд

Tulum
Красная улица, 174/3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открываем Август сумасшедшей коллабой - REPTILOID и ЛАУД на одной сцене! REPTILOID - в прошлом один из самых именитых комиков России, а теперь самый неординарный диджей современной сцены. Рустам возвращается в Тулум, что бы сотворить историю вновь! ЛАУД – популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входит три артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Своей главной задачей ЛАУД видит создание и развитие электронной музыки в России, что предполагает отказ от жанровых рамок. Коллектив воспринимает любой звук как вызов и охотно экспериментирует со звучанием.

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