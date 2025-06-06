Первый Dj Set Reptiloid в этно-дворике Tulum. На мероприятии можно ожидать не только захватывающую музыку, но и тепло дружественной атмосферы, где гости смогут насладиться общением и танцами. Приходи и погружайся вместе с ними в волшебство музыки и уникального пространства этно-дворика!