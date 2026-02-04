Пневмослон (оф. трибьют)
улица Чапаева, 94
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от 1800₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Работники Культуры — официальный трибьют группы Пневмослон — отправляются в тур с программой «Лучшее+новое» В своих шоу они используют все оригинальные технологические решения, не уступают по артистической составляющей и сопровождаются техспецами группы Пневмослон. Под руководством фронтмена группы по прозвищу Худрук Работники Культуры несут в массы идеи любезного сэра Лорда, кроме того, член основного коллектива — Поросенок — участвует в трибьюте лично и отвечает за качество.
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