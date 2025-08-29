От рождения до смерти человек исполняет своё предназначение. Мы создаём. Мы защищаем. Мы продолжаем. На планете — более восьми миллиардов людей. Мы живём на пике культурного и научного прогресса. Роль назначается быстрее, чем рождается актёр. Залог успешной игры — маска. Их множество: сын, брат, друг, ученик, специалист, исследователь, художник — выбор велик. Привет, меня зовут Катахари. Большую часть жизни я посвятил поэзии, немногим меньше — оригами как духовной практике. Сегодня я предлагаю тебе посетить мою вторую персональную выставку, где я расскажу историю масок и посвящу тебя в их таинство. Неотъемлемая часть выставки — поэтические вечера. На протяжении трёх дней будут доступны: 1. Выставка оригами — с 18 до 23 часов в день открытия (пятница); с 11 до 19 часов во второй и третий дни (суббота, воскресенье); 2. Поэтические вечера — ежедневно с 19 до 21 часа. В экспозиции выставки: маски как моего авторства, так и японских, российских, испанских и кубинских мастеров. Во время поэтических вечеров будут звучать авторские стихи и дорогие моему сердцу люди. На церемонии открытия тебя ждут вино, хлеб и оливки (18+).