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OG Buda

Береговая улица, 144

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от 1800₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

OG Buda анонсировал тур по России Allin Tour. На концерте в рамках тура российский рэпер выступит вместе с лайв-бэндом. Организаторы обещают хиты исполнителя в «живой» аранжировке. Площадкой для большого сольного концерта станет Дворец спорта «Олимп».

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