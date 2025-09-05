Когда солнце уходи за горизонт и на небе начинают загораться звёзды, трепет свечей и рассказы о новостях ушедшего дня призывают к очагу души предков - они радуются успехам потомков, незримо поддерживают своих близких, вспыхивают светлячками у домов родни… 5 сентября, в одной из отдалённых ацтекских оазисов под названием Краснодар, мы соберёмся в месте силы TULUM, чтобы при помощи музыки и танцев показать Верхнему и Нижнему миру, его обитателям и небожителям, что мы не зря прожили это лето и, полные сил и счастья, вступаем в золотую осень! За ритмы индейцев майя и вайбы Черного Ястреба (более известного как Макатавимешекака) отвечают истинные сыны и дщери своих племён: ALEXEY IZOTOV, ANTURAGE, AZA SIRELIS и S.SAMO. Не только настроение и улыбки должны радовать предков, но и лик - дресс-код на этой сходке провидцев и лозаходцев будет изысканный, но простой: перья и боевая раскраска индейцев, пончо и ковбойские шляпы, празднование Dia de Muertos и яркие цвета кочевых племён. Помни прошлое и твори своё будущее!