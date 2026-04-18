Ностальгия — дискотека с хитами 2000-х
Красная улица, 72
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вернут ту самую атмосферу беззаботной ночи с золотыми хиты той эпохи. Это было время, когда клубы были без селфи, когда ночь заканчивалась утром, а музыка держала танцпол до последнего трека. В эту ночь откроют портал в ту эпоху. • Легендарные клубные хиты 2000-х • Атмосфера, когда тусовка была важнее лайков • Музыка, под которую жили Мы подготовили: — За пультом легенды нашего города: AMI, VERON, МИША XL, UTAH M. PAUL и винилоый сет от POTURIDI & SAMPLE — Welcome игристое — Подарки от партнеров вечеринки — Танцоры, МС и самый ностальгический плейлист!
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