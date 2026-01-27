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Вечеринки
Мастер-классы
Про событие
Nishmanday нацелен на максимальную пользу, практические прикладные знания, вдохновение и заряд бодрости для всех мастеров в барбер индустрии. В каждом городе резиденты делятся своими знаниями в виде расширенных мастер-классов, дарят подарки, демонстрируют необычные коллекции и проводят фирменную баттл игру nishman game для всех желающих. И это далеко не всё.
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