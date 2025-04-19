Здесь люди узнают друг друга через неожиданные, но при этом простые и интересные упражнения, которые помогут показать себя настоящего и лучше узнать собеседника. Встреть свою любовь или найди друга. Что тебя ждёт: - восемь мужчин и восемь женщин. - нестандартные упражнения, которые раскроют тебя с новой стороны. - возможность выбрать знакомства для дружбы или любовных отношений. - ты сможешь узнать человека глубже, чем просто имя и внешность. - а также понять, с кем хочется остаться дольше, чем на одну встречу. - приятная, легкая и веселая атмосфера, где каждый чувствует себя в своей тарелке и может быть собой. Для кого: - хочется отношений, но страшно, неловко, непонятно где знакомиться. - хочется глубины, теплоты и душевного резонанса. - хочешь найти не просто пару, а родственную душу или друга на одной волне. Ты можешь уйти с этой встречи не только с номером телефона, а с ощущением, что ты важен(на), ты интересен(на), ты не один(на). Формат: камерная группа — 16 человек (8+8). Бонусы: угощения, подарки, атмосфера, которую ты захочешь повторить. Ведущая: Наталья Стрюкова - сертифицированный гештальт-психолог, актриса, ченнелер, расстановщик и просто женщина, которая верит в магию настоящих встреч. Стоимость участия: до 14 апреля 1500. до 18 апреля 2000. 19 апреля 2500.