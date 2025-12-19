Лекция о барной культуре от шеф-бармена Hive Руслана. Поговоришь о самых первых барах в России, о том как развивалась питейная культура и куда пришла. В программе лекции дегустация безалкогольной версии коктейля в рамках коллаборация Hive и Booker, а за алкогольной сразу после лекции можно пойти к ребятам в гости.