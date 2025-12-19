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Не только про водку! История барной культуры в России от Питерского «Медведя» до наших дней

Кофейня-библиотека Booker coffee
Октябрьская улица, 91

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция о барной культуре от шеф-бармена Hive Руслана. Поговоришь о самых первых барах в России, о том как развивалась питейная культура и куда пришла. В программе лекции дегустация безалкогольной версии коктейля в рамках коллаборация Hive и Booker, а за алкогольной сразу после лекции можно пойти к ребятам в гости.

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