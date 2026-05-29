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Про событие
Атмосфера тех самых ночей. Вспоминай, как это было — первые тусовки, любимые треки, танцы до утра. Назад в будущее уже близко. Тебя ждут все клубные хиты середины нулевых + главные треки более поздней эпохи. С 2010 по 2020 год — только проверенные хиты, под которые невозможно стоять на месте.
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