Коллективная выставка, собранная под руководством Ольги Викторовны Адамовой, члена Союза художников России. На выставке будут представлены не только произведения самой художницы, но и работы её учеников. Художественная студия в Новороссийске работает с 2012 года. Ученики студии — люди разных профессий и возраста, их объединяет желание учиться и развиваться в мире изобразительного искусства. Участники выставки развиваются как творческие личности, за длительный период обучения каждый находит свой любимый материал, манеру и технику исполнения. В рамках выставки «Мы разные» будет представлено более 80 произведений. Организатором выставки выступает Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств.