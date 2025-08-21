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Мы разные

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств
Рашпилевская улица, 32

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50₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Коллективная выставка, собранная под руководством Ольги Викторовны Адамовой, члена Союза художников России. На выставке будут представлены не только произведения самой художницы, но и работы её учеников. Художественная студия в Новороссийске работает с 2012 года. Ученики студии — люди разных профессий и возраста, их объединяет желание учиться и развиваться в мире изобразительного искусства. Участники выставки развиваются как творческие личности, за длительный период обучения каждый находит свой любимый материал, манеру и технику исполнения. В рамках выставки «Мы разные» будет представлено более 80 произведений. Организатором выставки выступает Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств.

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