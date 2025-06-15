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Музыкальное лото: Выпускной 18+

Wilson Pub, ул. Горького, 104

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 6400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

У каждого участника будет большой бланк с песнями, в котором нужно зачеркивать услышанные композиции Первый, кто соберёт комбинацию (линию) — забирает призы от наших друзей! Напомним, что во время игры угадывать ничего не нужно, на экране будут появляться клипы и названия, остаётся только наслаждаться музыкой, пить вино и зачёркивать поля Как всегда, за вечер проведут три игры, в каждой из которых определим победителя! *Обращаем внимание, что ты оплачиваешь бронь за стол, цена фиксирована и не меняется при уменьшении количества участников за ним. Бронь не возвращается в день игры, но деньги можно сохранить и перенести на другую игру!

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