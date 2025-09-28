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Molly Fest

The Rock Bar, ул. М.Горького, 104

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от 590₽ до 1490₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Делай музыку громче, надевай кроссовки и ломай танцпол уже 28 сентября на Molly Fest! Настолько яркое трибьют-шоу группы Пошлая Молли ты запомнишь на долго. В эту романтичную и тёплую осень сделай музыку громче и приходи 28 сентября в «The Rock Bar».

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