Делай музыку громче, надевай кроссовки и ломай танцпол уже 28 сентября на Molly Fest! Настолько яркое трибьют-шоу группы Пошлая Молли ты запомнишь на долго. В эту романтичную и тёплую осень сделай музыку громче и приходи 28 сентября в «The Rock Bar».