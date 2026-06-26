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  1. Краснодар
  2. События

Место силы

Рашпилевская улица, 32

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка вдохновлена мифологией и природой Забайкалья. Представлены сюрреалистичные пейзажи и животные, представляющие собой единый манифест экологии и мифологического космизма. На выставку можно по Пушкинской карте Билеты можно купить онлайн или на кассе, выходной — понедельник, график работы с 12:00 до 20:00.

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