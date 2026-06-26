Выставка вдохновлена мифологией и природой Забайкалья. Представлены сюрреалистичные пейзажи и животные, представляющие собой единый манифест экологии и мифологического космизма. На выставку можно по Пушкинской карте Билеты можно купить онлайн или на кассе, выходной — понедельник, график работы с 12:00 до 20:00.