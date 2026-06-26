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Выставки
Про событие
Выставка вдохновлена мифологией и природой Забайкалья. Представлены сюрреалистичные пейзажи и животные, представляющие собой единый манифест экологии и мифологического космизма. На выставку можно по Пушкинской карте Билеты можно купить онлайн или на кассе, выходной — понедельник, график работы с 12:00 до 20:00.
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