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Магический лес

Небесный сад, ул. Красная 72

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большой концерт Artro, посвящённый 20-летию его профессиональной карьеры диджея. В библиотеке Сергея более 30.000 треков. К сожалению, всю библиотеку за одну ночь прослушать невозможно, поэтому Artro отберет лучшие треки, которые сыграет один, проведя за пультом всю ночь: личный музыкальный путь, собранный в одном вечере. Здесь создадут пространство, которое превратит локацию в настоящий «Магический лес», где оживают мифические существа, свет, звук и декорации сливаются в единое целое. Каждый элемент конструкции магического леса — отдельная фотозона.

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