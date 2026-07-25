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Собирают всех, кто помнит времена рингтонов, первых плееров, школьных дискотек и безумных клубных ночей 2000-х. В программе: — Главные танцевальные хиты 2000-х — Любимые треки, проверенные временем — Максимум движения, света и энергии — За пультом легенды города Тебя ждёт: — DJ-сеты с хитами 2000-х — Вокалисты и шоу-перфомансы — Игристое и подарки от партнёров — Танцоры, МС и атмосфера большого праздника
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