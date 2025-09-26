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Hilove Tea Sunset 7.0

Tulum
Красная улица, 174/3

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от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Hilove tea sunseт - чайно - музыкальный open air под открытым небом! Слияние ярких люедй, элитного китайского чая и качественной музыки! В Программе: • Live Концерт - Lilova Music • Премиальный Чайный Бар • Лучшие Диджеи Краснодара • 25 Квт Звука И Жаркие Танцы Под Открытым Небом И все это в легендарном тулуме - стильном культовом месте в самом центре краснодара!

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