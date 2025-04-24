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Другое кино

Кинотеатр Монитор Сити De Luxe, Краснодар, ул. Индустриальная, 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Организаторы показывают фильм-секрет и гость не понимает на какой фильм он идет. Создатели проекта выбираем мировые шедевры, которые не просто развивают твою насмотренность в качественном кино, но и задают тему для обсуждения после просмотра с экспертами. Постоянные эксперты проекта: Григорий Гиберт и Олег Белореков. Во время проекта организаторы предложат тебе легкий аперитив, индивидуальное ресторанное обслуживание, профессиональный фотоотчет и множество подарков.

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