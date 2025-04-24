Организаторы показывают фильм-секрет и гость не понимает на какой фильм он идет. Создатели проекта выбираем мировые шедевры, которые не просто развивают твою насмотренность в качественном кино, но и задают тему для обсуждения после просмотра с экспертами. Постоянные эксперты проекта: Григорий Гиберт и Олег Белореков. Во время проекта организаторы предложат тебе легкий аперитив, индивидуальное ресторанное обслуживание, профессиональный фотоотчет и множество подарков.