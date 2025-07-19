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Про событие
DJ Philchansky в этно-дворике Tulum. Этно-дворик, окружённый природой и вмещающий в себе атмосферу свободы и креативности, идеально подходит для его выступлений, которые собирают любителей музыки со всего мира и позволяют каждому насладиться незабываемыми моментами в компании друзей и единомышленников.
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