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DJ Philchansky

Tulum
Красная улица, 174/3

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

DJ Philchansky в этно-дворике Tulum. Этно-дворик, окружённый природой и вмещающий в себе атмосферу свободы и креативности, идеально подходит для его выступлений, которые собирают любителей музыки со всего мира и позволяют каждому насладиться незабываемыми моментами в компании друзей и единомышленников.

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