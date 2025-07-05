DJ List — впервые в Tulum Terrace! Используя в своих сетах вайшнавские молитвы и мантры, Dj List начинает выделяться среди своих коллег диджеев и становится востребован многими ценителями качественной электронной музыки. Творческие работы Александра настолько индивидуальны, что их ни с чем не спутает даже самый обычный, непросвещенный в музыкальном искусстве, человек. Среди своих коллег по цеху он также выделяется своими необычными сценическими образами и костюмами, благодаря которым он становится самым стильным персонажем российской клубной сцены!