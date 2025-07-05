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DJ List

Tulum
Красная улица, 174/3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

DJ List — впервые в Tulum Terrace! Используя в своих сетах вайшнавские молитвы и мантры, Dj List начинает выделяться среди своих коллег диджеев и становится востребован многими ценителями качественной электронной музыки. Творческие работы Александра настолько индивидуальны, что их ни с чем не спутает даже самый обычный, непросвещенный в музыкальном искусстве, человек. Среди своих коллег по цеху он также выделяется своими необычными сценическими образами и костюмами, благодаря которым он становится самым стильным персонажем российской клубной сцены!

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