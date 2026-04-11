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Дерзкие настольные игры

Додо Пицца, улица Коммунаров, 268/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Душевно, с пользой и в удовольствие проведи вечер. Делают акцент на прокачку внимательности, интуиции, тренировка памяти и ораторского мастерства / манипуляции. Игры: «Индустрия», «Мачи Коро», «Манчкин», «Мафия», «Бункер», «Саботер», «Колонизаторы», «Нечто», «Чужая планета», «Бэнг» и тд. Организатор проводит игры бесплатно, но условие от заведения — купить себе что-то, тот же напиток и десерт. По желанию приноси свои игры, приходить можно одному или с компанией без опыта игры. Всему научат на месте. Запись в ТГ

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