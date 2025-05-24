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BubbleGlam

«Сплетни» by Anna Asti
Красная улица, 72

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Твой глянцевый сон наяву - вечеринка Bubble glam, наполненная игристым настроением и пузырьками не только в твоем бокале. Атмосфера легкости и воздушности, беззаботные танцы, блестящие коктейли отдельный караоке зал с ведущим и бэк-вокалом. Бронируй столик по телефону.

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