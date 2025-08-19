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Ангелы и Демоны: две стороны мира в фотографии

Воздух, ул. Кубанская Набережная, 192

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Еда

Про событие

Приглашаем тебя погрузиться в мир контрастов: добро и зло, свет и тень, милое и пугающее — через призму работ мастеров фотографии со всего мира. Захватывающие истории об ангелах и демонах фотографии от Мэнди Бейкер до Ги Бурдена, от Роберта Капы до Стива Блума. Арт-спикер вечера — известный фотограф Света Че (победитель международных конкурсов; автор фото-поэтических сборников «35 мм души» и «Открытия»; основатель фотошколы Backstage) — расскажет о том, как образ превращается в эмоцию. Что тебя ждёт: • Авторская арт-лекция и интеллектуальные интерактивы от Светы Че. • Бокал белого или красного вина. • Живая музыка: вокалисты Максим Локайчук и Анастасия Блинова. • Фото-выставка движения #Ловлюэмоции. • Фотограф. • Авторские подарки и благотворительная ярмарка. • Уютная ламповая атмосфера. * Все собранные средства пойдут на организацию поддерживающих мероприятий для женщин с онкологическими диагнозами.

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