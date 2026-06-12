Aiwaska — музыкальный проект от загадочного продюсера с более чем 20-летним опытом. Тебя ждёт гипнотическиий звук с органическими элементами, афро-хаус-ритм с атмосферными электро басс-партиями. Загадочный визуальный образ артиста гармонично дополняет его музыкальный стиль. Он выступает в маске шаманов Перу, которые они носят во время совершения ритуала перехода в другую реальность. По этим маскам духи признают шамана одним из них.