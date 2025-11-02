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[отменено] Звучание абрикосвого дерева

Гора, улица Сибиряков-Гвардейцев, 275/1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Еда

Про событие

Погрузись в сердце Кавказских гор через магию дудука— древнего армянского инструмента. В этот насыщенный вечер тебя ждёт не только выступление талантливого музыканта Аргишти, но и целая культурная экскурсия. Что тебя ждёт: — Фуршет — тебя угостят аутентичными блюдами и напитками — Выставка современных картин — познакомишься с миром живописи современного художника, создающего уникальные визуальные образы, вдохновлённые армянской культурой Стоимость: Первый билет стоит 4.500 р. — туда входит алкоголь (коньяк, вино), традиционная армянская еда и сладости, выставка современного искусства от художника (тематика гор Армении) и сам концерт. Начало по такому билету в 18:00 В стоимость билета за 2500 руб включён только концерт. Начало по второму билету в 19:00 в том же месте. Забронировать билет можно через ТГ по кнопке «Купить билет».

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