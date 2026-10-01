«Я хотел жить. Я очень сильно хотел жить, я хотел вернуться, я хотел вернуться к моей прежней жизни…»

Сказочные путешествия и страшные испытания реальной жизни. Истории миллионов заключённых и лишь тысячи выживших. Люди, которые из последних сил боролись за существование, но именно их жажда жизни и надежда стали спасением.

В основе спектакля: книга «Мы шагаем под конвоем» И.М. Фильштинского, воспоминания и письма заключенных ГУЛАГа, сказка «Синдбад - Мореход» из сборника «Тысяча и одна ночь».

Исполнители: Сагидова Мадина, Мухортова София, Тимофеева Александра, Михайлова Ирина.

Длительность спектакля: 60 минут.