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Макбет. Версия

Театр для детей и молодёжи
Красная улица, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Нет и не может быть никакого оправдания стремлению человека возвыситься над другими посредством кровавых злодейств; никакое мнимое величие не в состоянии перекрыть того, что, действуя так, человек противопоставляет себя всему человечеству и приходит к полной нравственной гибели. Любая пьеса Шекспира, а особенно «Макбет» — это всегда загадка, заданная автором для расшифровки потомками через века. В этой пьесе, по мнению режиссера, нет плохих или хороших людей, есть люди, которые совершают те или иные поступки, по которым их оценивают.

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