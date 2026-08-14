Нет и не может быть никакого оправдания стремлению человека возвыситься над другими посредством кровавых злодейств; никакое мнимое величие не в состоянии перекрыть того, что, действуя так, человек противопоставляет себя всему человечеству и приходит к полной нравственной гибели. Любая пьеса Шекспира, а особенно «Макбет» — это всегда загадка, заданная автором для расшифровки потомками через века. В этой пьесе, по мнению режиссера, нет плохих или хороших людей, есть люди, которые совершают те или иные поступки, по которым их оценивают.