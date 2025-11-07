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Женский стендап

Филармония, пр. Советский, 68

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокировать — если ты думаешь, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких «не». Для комиков проекта нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает. Девушки откровенно и смешно высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами. Приготовься к тому, что женский юмор может шокировать. Будет правда. Будет жёстко! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

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