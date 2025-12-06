Выездной квартирник «Не школы вокала». Школе исполнится 2 года и в честь дня рождения, они решили закатить вечеринку. Наслаждайся живой музыкой: помимо сольных выступлений, на квартирнике выступит Не школьная кавер-группа, собранная из сотрудников и учеников школы. Что тебя ждёт: — Живая музыка и живой вокал — Выступления учеников и педагогов (сольные и совместные номера) — Розыгрыши и подарки для зрителей концерта — Неформальное общение, чаепитие и вдохновляющая атмосфера Cбор гостей с 14:00, начало в 15:00. Приходи и в качестве зрителя — твоя поддержка очень важна. Как попасть: Билеты можно приобрести по адресу Кузнецкий проспект 33/1 или позвонить по номеру телефона. Вход со стороны «Спорт мастера», дверь Хука хаус, 2 эт.