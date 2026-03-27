Временно. Вечерняя акустика
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Уютный акустический вечер в компании весенних солнечных лучей и новой музыки группы «Временно». На концерте тебя ждут не только свежие песни группы, но и давно известные рок произведения (Аквариум, The Smiths, Radiohead и др.)
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