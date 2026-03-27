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Временно. Вечерняя акустика

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Уютный акустический вечер в компании весенних солнечных лучей и новой музыки группы «Временно». На концерте тебя ждут не только свежие песни группы, но и давно известные рок произведения (Аквариум, The Smiths, Radiohead и др.)

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