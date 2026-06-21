Летний музыкальный вечер от группы «Временно». Будет музыка с их дебютного альбома, который выйдет этим летом, а также новые песни с грядущих релизов, ну и по классике каверы таких исполнителей, как: Arctic Monkeys, The Smiths, Radiohead и др. Концерт полноформатный, а это значит никаких стульев! Можно будет танцевать, отдаваясь музыке целиком. Звуки перегруженных гитар, барабанные ритмы и меланхоличные мелодии будут звучать особенно громко в этот вечер.