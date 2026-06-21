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Временно. Ковровая дорожка

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Летний музыкальный вечер от группы «Временно». Будет музыка с их дебютного альбома, который выйдет этим летом, а также новые песни с грядущих релизов, ну и по классике каверы таких исполнителей, как: Arctic Monkeys, The Smiths, Radiohead и др. Концерт полноформатный, а это значит никаких стульев! Можно будет танцевать, отдаваясь музыке целиком. Звуки перегруженных гитар, барабанные ритмы и меланхоличные мелодии будут звучать особенно громко в этот вечер.

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