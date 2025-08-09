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Vne Pravil

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт для любителей качественной музыкальной интерпретации хитов различных жанров — от рок-н-ролла до современного попа. Группа «Vne Pravil» известна своим неповторимым стилем исполнения песен. Их репертуар включает топ-композиции, переосмысленные с особым звучанием и эмоциональностью. Гости услышат такие хиты, как: — «Поезда» — Женя Трофимов (Комната Культуры) ???— «Разведи огонь» — Burito ???— «Зачем» — 5sta Family — «По Барам» и «Царица» — Anna Asti — «Девушки как звезды» — Андрей Губин Вход — напиток с бара. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.

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