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Вина с немецким акцентом

Рудничная улица, 146

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6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что общего у изысканного Рислинга, сочного Лагрейна и яркого Грюнера Вельтлинера? Их объединяет особый акцент. На дегустации попробуешь 6 ключевых стилей из Эльзаса, Германии, Австрии, Тироля и Венгрии. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Вино Trimbach Gewurztraminer Alsace AOC — Вино Horst Sauer, Escherndorfer Lump Silvaner S — Вино ординарное Грюнер Вельтлинер Киттманнсберг Кампталь — Вино Cantina Terlano — Вино красное сухое Colterenzio Alto Adige Lagrein — Вино Oremus Tokaji Aszu 5 Puttonyos Дегустация включает в себя лёгкие закуски.

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