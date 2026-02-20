Что общего у изысканного Рислинга, сочного Лагрейна и яркого Грюнера Вельтлинера? Их объединяет особый акцент. На дегустации попробуешь 6 ключевых стилей из Эльзаса, Германии, Австрии, Тироля и Венгрии. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Вино Trimbach Gewurztraminer Alsace AOC — Вино Horst Sauer, Escherndorfer Lump Silvaner S — Вино ординарное Грюнер Вельтлинер Киттманнсберг Кампталь — Вино Cantina Terlano — Вино красное сухое Colterenzio Alto Adige Lagrein — Вино Oremus Tokaji Aszu 5 Puttonyos Дегустация включает в себя лёгкие закуски.