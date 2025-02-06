Тебя ждут выступления нескучных спикеров, квартирник и неформальный нетворкинг в игровой форме. На этой встрече будут выступления в стиле «Сказка 18+». Любой желающий может рассказать свою сказку (тайминг 6,40). Все сказки обязательно проходят модерацию. Рассказчикам обязательно помогут усилить своё выступление. В начале пройдет общее знакомство, затем выступления рассказчиков с песнями под гитару и весёлыми конкурсами, через которые участники ещё лучше познакомятся друг с другом. Рекомендуемый дресс-код: стиль кэжуал.