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Вечер Личных Историй

Ё-бар, Октябрьский проспект, 28 к Б (Редакция, вход со двора)

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры
Концерты

Про событие

Тебя ждут выступления нескучных спикеров, квартирник и неформальный нетворкинг в игровой форме. На этой встрече будут выступления в стиле «Сказка 18+». Любой желающий может рассказать свою сказку (тайминг 6,40). Все сказки обязательно проходят модерацию. Рассказчикам обязательно помогут усилить своё выступление. В начале пройдет общее знакомство, затем выступления рассказчиков с песнями под гитару и весёлыми конкурсами, через которые участники ещё лучше познакомятся друг с другом. Рекомендуемый дресс-код: стиль кэжуал.

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