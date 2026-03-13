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Томский стендап

Караоке-бар «Квартира», улица Патриотов, 21А

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Томские комики снова в Кемерово! Толя Николаенков — редкий инди-комик из Улан-удэ, сделавший себе имя и зубы в Томске. Участник и подписчик собственного ютуб проекта, отец двух очаровательных собак и обаятельный хам. Юрий Гылыпкылов — король магаданского стендапа. Одинокий и вечно страдающий отчим прекрасного кота. Дипломированный врач и недорентгенолог с футболом головного мозга. В пятницу парни раздадут стиля. Ураган из панчей, уморительных отыгрышей и наблюдений от мастеров с уникальным видением смешного.

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