Точка касания
улица Мичурина, 120Б/1
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Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Playback перфоманс, где ты рассказываешь, а актёры играют! На сцене: Кемеровский театр историй зрителей «Точка касания». Билеты приобретаются в тг по номеру 8 923 615 7675 Первые 10 билетов — 500? Остальные — 800?
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