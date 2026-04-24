ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Техно вечеринка знакомств

РК Империя, Воскресенская улица, 10

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер общения и горячей энергетики! Главная фишка — специальные браслеты для знакомства. Выбирай свой цвет, показывай свой статус и находи тех, кто с тобой на одной волне! За атмосферу в эту ночь отвечают: DJ NA-YAN DJ SANCHESS MC NAZAR GO GO CAST Внимание: Бронирование столиков обязательно. Количество мест ограничено Занять место можно по телефону

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста