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Вечеринки
Про событие
Вечер общения и горячей энергетики! Главная фишка — специальные браслеты для знакомства. Выбирай свой цвет, показывай свой статус и находи тех, кто с тобой на одной волне! За атмосферу в эту ночь отвечают: DJ NA-YAN DJ SANCHESS MC NAZAR GO GO CAST Внимание: Бронирование столиков обязательно. Количество мест ограничено Занять место можно по телефону
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