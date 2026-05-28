Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих. Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора.

Прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса.

В команде работают профессиональные музыканты, которые свободно импровизируют вместе с участниками. Готовиться к самой встрече не нужно, чаще всего здесь поют горячо любимые и всем известные песни.

Репертуар встречи открывай по ссылке

Забронировать билет можно в личных сообщениях @yanzakharova

Стоимость билетов:

До 10 мая включительно — 1000 рублей.

С 11 мая — 1490 рублей.

Если ты с +1 новички, скидка 15% на оба билета.