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Свободный Хор

Летний дворик студии «WoodBaze», Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1490₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих. Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора.

Прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса.

В команде работают профессиональные музыканты, которые свободно импровизируют вместе с участниками. Готовиться к самой встрече не нужно, чаще всего здесь поют горячо любимые и всем известные песни.

Репертуар встречи открывай по ссылке 

Забронировать билет можно в личных сообщениях @yanzakharova

Стоимость билетов:

До 10 мая включительно — 1000 рублей.

С 11 мая — 1490 рублей.

Если ты с +1 новички, скидка 15% на оба билета.

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