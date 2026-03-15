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Свободный Хор

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих.

Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора – прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса.

На этой встрече будешь вспоминать музыку беззаботной юности.

Репертуар: от песен из старого Универа до Николая Носкова, плейлист тут

Дресс-код: общага style

Надевай комфортное, свободное, любимое. Если придёшь в халате и тапочках, будет весело!

На встрече будет художница Юлия Некта с безумно интересной задачей: сделать зарисовки происходящего. Ты сможешь их забрать в подарок или за донат. Творческим людям нужно держаться вместе!

Стоимость участия: 2000 рублей (раннее бронирование до 8 марта включительно)

Угощения и напитки включены в стоимость билета.

Количество мест ограничено

Бронь билетов: @yanzakharova

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