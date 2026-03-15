Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих.
Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора – прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса.
На этой встрече будешь вспоминать музыку беззаботной юности.
Репертуар: от песен из старого Универа до Николая Носкова, плейлист тут
Дресс-код: общага style
Надевай комфортное, свободное, любимое. Если придёшь в халате и тапочках, будет весело!
На встрече будет художница Юлия Некта с безумно интересной задачей: сделать зарисовки происходящего. Ты сможешь их забрать в подарок или за донат. Творческим людям нужно держаться вместе!
Стоимость участия: 2000 рублей (раннее бронирование до 8 марта включительно)
Угощения и напитки включены в стоимость билета.
Количество мест ограничено
Бронь билетов: @yanzakharova