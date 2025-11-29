Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих.

Тема: Орлятско-душевная встреча Свободного Хора.

Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора – прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса.

Готовиться к самой встрече не нужно, чаще всего на встрече поют горячо любимые и всем известные песни: от Ранеток до Земфиры.

Тут неважно, умеешь ли ты петь или нет.

Это формат камерной и уютной встречи для людей, которые любят музыку, и хотят на два часа переключиться от саморазвития и требований к себе.

На момент, в котором нет ничего лишнего – только мелодия, которая пробирает до ностальгических мурашек, и люди, которые ощущают то же самое.

29 ноября в репертуар включены песни, которые люди напевают уже десятилетиями у костра, в походах, на застольях и праздниках: плейлист

*Если ссылка на открывается, уточняй у организатора — полный список отправят в личные сообщения. Написать организатору можно в ТГ по кнопке «Купить билет».

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