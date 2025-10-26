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Концерты
Про событие
Любительский хор с живым аккомпанементом для всех желающих. Здесь нет постоянного состава, кастинга и отбора – прийти на встречу может любой желающий и стать не просто зрителем, а полноценным участником музыкального перфоманса. В команде работают профессиональные музыканты, которые свободно импровизируют вместе с участниками. Готовиться к самой встрече не нужно, чаще всего на встрече поют горячо любимые и всем известные песни: от Ранеток до Земфиры. Тут неважно, умеешь ли ты петь или нет. Это формат камерной и уютной встречи для людей, которые любят музыку, и хотят на два часа переключиться от саморазвития и требований к себе. На момент, в котором нет ничего лишнего – только мелодия, которая пробирает до ностальгических мурашек, и люди, которые ощущают то же самое. Тебя ждёт 16 разножанровых песен, ознакомиться с репертуаром можно по этой ссылке: https://vk.ru/music/playlist/419137248_49_0a895bb183873002fe *Если ссылка на открывается, уточняй у организатора — полный список отправят в личные сообщения. Написать организатору можно в ТГ по кнопке «Купить билет». Вместе веселее и выгоднее: пригласи друга на встречу и получи в подарок скидку 15% на оба билета по промокоду СВОБОДА Одна из фишек Свободного Хора — участники собираются в разных локациях города, поэтому точный адрес октябрьской встречи организаторы отправят в течение месяца.
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