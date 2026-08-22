Громкая суббота с презентацией нового альбома STNKS. Синт-панк-рок группа из Кемерова начала свой путь в 2022 году. Ребята объединяют мощные гитарные рифы, энергичные синтезаторы и провокационные тексты. Их песни исследуют нетипичные темы для трендовой музыки, погружая слушателей в атмосферу драйва. Тебя ждут новые треки, старые хиты и тот самый звук, ради которого хочется быть у сцены. 17:00 — сбор гостей 17:30 — старт Вход: 400р — стандарт 550р — вход + секретный набор шотов Внимание: вход для несовершеннолетних только с сопровождающим 18+