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  1. Кемерово
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Стонкс (STNKS)

Volna
Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 550₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Громкая суббота с презентацией нового альбома STNKS. Синт-панк-рок группа из Кемерова начала свой путь в 2022 году. Ребята объединяют мощные гитарные рифы, энергичные синтезаторы и провокационные тексты. Их песни исследуют нетипичные темы для трендовой музыки, погружая слушателей в атмосферу драйва. Тебя ждут новые треки, старые хиты и тот самый звук, ради которого хочется быть у сцены. 17:00 — сбор гостей 17:30 — старт Вход: 400р — стандарт 550р — вход + секретный набор шотов Внимание: вход для несовершеннолетних только с сопровождающим 18+

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