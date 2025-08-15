Евгений Назаров представляет себя и друзей! — Вачеслав Антонов — молодой и энергичный комик, который умеет смешить публику своими остроумными наблюдениями и неожиданными поворотами в выступлениях — Егор Удовик — опытный комик, который уже успел завоевать сердца зрителей эмоциональными перфомансами. Его юмор часто основан на жизненных ситуациях, что делает его шутки близкими и понятными каждому — Аник Павлов — сочетает в себе юмор и философские размышления. Его выступления всегда полны глубокими мыслями, что делает его проницательным персонажем Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30