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StandUp шоу

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Евгений Назаров представляет себя и друзей! — Вачеслав Антонов — молодой и энергичный комик, который умеет смешить публику своими остроумными наблюдениями и неожиданными поворотами в выступлениях — Егор Удовик — опытный комик, который уже успел завоевать сердца зрителей эмоциональными перфомансами. Его юмор часто основан на жизненных ситуациях, что делает его шутки близкими и понятными каждому — Аник Павлов — сочетает в себе юмор и философские размышления. Его выступления всегда полны глубокими мыслями, что делает его проницательным персонажем Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30

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