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StandUp на двоих

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Вечер, где будет громко, смешно и по-сибирски душевно. Хедлайнеры вечера: Ирина Мазур — комик, участница «Стендап Рулетки» на ТНТ. Родом из Красноярска, энергичная бабушка в 40 лет, которая шутит так, что зал падает со стульев. Вячеслав Будянский — новосибирский комик с фирменным местным юмором. Очень смешной, честный и острый. Его истории про жену-гинеколога и суровую, родную Сибирь — это нечто.

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