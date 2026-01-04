Вечер, где будет громко, смешно и по-сибирски душевно. Хедлайнеры вечера: Ирина Мазур — комик, участница «Стендап Рулетки» на ТНТ. Родом из Красноярска, энергичная бабушка в 40 лет, которая шутит так, что зал падает со стульев. Вячеслав Будянский — новосибирский комик с фирменным местным юмором. Очень смешной, честный и острый. Его истории про жену-гинеколога и суровую, родную Сибирь — это нечто.